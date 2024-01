Qatar diz que morte de número dois do Hamas dificulta libertação de reféns

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, garantiu hoje que o assassinato do número dois do movimento islâmico palestiniano Hamas, Saleh al-Araoui, dificulta as negociações para a libertação dos reféns detidos em Gaza.

"O facto de um dos principais líderes do Hamas ter sido assassinado é algo que afeta um processo tão complicado, mas não vamos desistir. Estamos a avançar", disse o responsável pela diplomacia do Qatar numa conferência de imprensa em Doha com o seu homólogo norte-americano, Antony Blinken, que está em viagem pelo Médio Oriente.

Na terça-feira, um atentado bombista atribuído a Israel matou al-Araoui e outras seis pessoas num bairro a sul de Beirute.

Mohammed bin Abdulrahman al-Thani confirmou que as negociações para libertar os reféns "estão em andamento", apesar dos "desafios e dos altos e baixos ao longo do processo".

"Continuamos as nossas discussões com as diferentes partes e tentaremos chegar a um acordo que possa levar a um cessar-fogo, aumentar a ajuda humanitária e à libertação dos reféns", afirmou o chefe da diplomacia do Qatar, país que acolhe o gabinete político de Hamas há uma década.

O ministro lembrou que um cessar-fogo na Faixa de Gaza ajudaria a controlar a guerra e afirmou que os Estados Unidos e o Qatar estão a concentrar esforços para conseguir "o termo das hostilidades e a libertação dos reféns".

Al-Thani disse ainda esperar que Washington use a sua influência para "acabar com o conflito e alcançar uma solução sustentável que dê aos palestinianos os seus direitos e o seu próprio Estado".

O ataque do grupo islamita Hamas, em 07 de outubro, que incluiu o lançamento de foguetes e a infiltração simultânea de milhares de milicianos, causou a morte de 1.200 pessoas e resultou no rapto de outras 250 em colonatos judaicos nos arredores da Faixa de Gaza.

A resposta israelita provocou um elevado nível de destruição de infraestruturas na Faixa de Gaza, com o Hamas a registar mais de 22.800 mortos pelos bombardeamentos de Israel.