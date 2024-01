Bom dia. Além de outras notícias da política, mas também da saúde e educação habituais, o grande tema de hoje nos jornais nacionais é da banca, no jornal Público...

No Correio da Manhã:

- "Grávida perde gémeas no dia de Natal. Recebeu SMS para exames após óbitos"

- "Benfica. Laterais para fechar plantel de Schmidt"

- "Sporting. Newcastle quer Diomonde em janeiro"

- "FC Porto. David Carmo é a chave dos reforços"

- "Polícias evitam tragédia em corrida de atletismo"

- "Mértola. Jogador morre após cair inanimado"

- "Suspeito da morte de Mónica também desligou telemóvel secreto"

- "Forças Armadas. Tropa abre porta a transexuais e barra ninfomaníacas"

- "Congresso do PS. Quem vai mandar nos socialistas com Pedro Nuno Santos"

- "Coligação apresentada: 'Aliança Democrática não é movimento político ressabiado'"

- "Amares. Fiéis descontentes com pároco impedem missa"

- "Espinho. Confissão permite a Pessegueiro deixar o país"

No Público:

- "Constitucional põe fim a prática da Caixa que lesava devedores e banca"

- "Congresso. Pedro Nuno pisca o olho ao centro, mas 'sem ruturas'"

- "Seis ideias para vencer eleições"

- "O novo PS pode ter Assis na corrida a Belém"

- "Entre o medo e a ansiedade, o PS aposta tudo em ganhar as legislativas"

- "Coligação formalizada. Montenegro para desiludidos com o PS: 'A AD também é para vós'"

- "Ex-bastonário dos Médicos pede um acordo de regime para a saúde"

- "Seca em Espanha. Catalunha no limite de declarar emergência"

- "Democracia. Polarização sobrevive um ano depois do ataque a Brasília"

- "Óscares. A metáfora do abacate com que Ary fez uma curta-metragem"

- "Transferências. O eldorado do futebol saudita começa a perder o brilho"

No Jornal de Notícias:

- "Fogo cruzado à procura do voto"

- "Pedro Nuno Santos acusa direita de querer 'impor a lei do cada um por si'"

- "Luís Montenegro diz que degradação do SNS 'já era suficiente para pôr o PS na rua'"

- "Há cada vez menos comboios a circular e mais atrasados"

- "Taça. Dragões buscam antídoto para a 'maldição' canarinha"

- "Saúde mental. Projeto leva consultas de psicologia para praias e museus"

- "Acusação. Esfaqueou amigo por causa de guarda-sol na esplanada"

- "Amares. População impede missa e quer que o padre se vá embora"

- "Porto. Residentes e visitantes pedem restrições ao turismo"

No Diário de Notícias:

- "Educação. Professores contratados continuam sem salários atualizados"

- "PS. Envolvidos na 'Operação Influencer' ficam de fora da comissão nacional"

- "Um ano depois, Brasil ainda cura feridas do ataque ao Congresso"

- "Onde estava há 50 anos. Francisco Seixas da Costa"

- "Portugal é o único em 20 países europeus com 'excesso muito elevado' de mortalidade"

- "PME 'obrigadas' a antecipar metas ambientais para 2027"

- "AD coloca Serviço Nacional de Saúde como prioridade"

- "'Dogman', o novo filme de Luc Besson conta história de um 'drag queen' vingativo"

No Negócios:

- "Empresas admitem contratar menos no arranque de 2024"

- "João Mira Gomes: Exportações vão 'manter ou superar' os 50% do PIB. Embaixador em Madrid e diplomata económico do ano diz que 'temos vantagens em cooperar com Espanha'"

- "Crise no mar Vermelho arrisca encarecer barril em 4 dólares"

- "Câmaras podem continuar a dar benefício no IMI a casas eficientes"

- "Tailandesa Minor, dona dos Tivoli, quer mais hotéis em Lisboa e Algarve"

- "Pedro Nuno fecha capítulo e quer dar menos apoios para mudar a economia"

- "Investidor privado. 10 Apps para organizar as finanças pessoais"

No O Jornal Económico:

- "Cancelamentos de licenças de AL duplicam em 2023 para evitar contribuição extraordinária"

- "PS abre novo ciclo com promessa de reformas"

- "PSD, CDS e PPM assinam acordo para nova AD"

- "Centrais solares do leilão de 2020 continuam sem sair da gaveta"

- "Conselho de Supervisão da EDP escolhe dois independentes e presidente a 10 de abril"

- "FIDEtechnology quer revolucionar indústria do cimento"

- "Desafios fazem com que Portugal tenha de pensar a dez anos"

No A Bola:

- "Rollheiser reservado. Benfica prepara o futuro"

- "Entrevista a Rodrigo Moreno. 'Ficou marcado na minha memória'. Cumprem-se quarta-feira 10 anos do golo ao FC Porto no primeiro jogo depois da morte de Eusébio"

- "Sporting. Rafael Pontelo, Reforço 'low-cost' na fábrica dos milhões"

- "FC Porto. Alan Varela de volta para o Estoril"

- "Taça de Inglaterra. Arsenal-Liverpool (0-2). Jota assiste e elimina 'gunners'"

- "Itália. Roma-Atalanta (1-1). Mourinho é expulso e não passa de oitavo"

No Record:

- "Otamendi recebe prémio Artur Agostinho: 'Estarei sempre agradecido ao Benfica'"

- "Mais mudanças no ataque dos encarnados. Guedes saí já. Rollheiser chega no verão"

- "Sporting. Amorim acelera extremo. Objetivo é contratar alternativa a Pote"

- "FC Porto. Sem margem de erro frente ao fantasma. Dragão vai a casa do Estoril, com quem já perdeu duas vezes"

- "Gefrison Candé tinha 28 anos. Jogador morre em campo no distrital de Beja"

E no O Jogo:

- "'Nico nunca se vai render'". Denis Silva Puig treinou-o nos sub-19 do Barça e diz que tem tudo para ser protagonista no FC Porto"

- "Um ataque de nervos. Desde 2004/05 que os dragões não marcavam tão pouco no campeonato"

- "Benfica. Rafa com apetite de viking. Camisola 27 esteve em 36,5% dos golos das águias: só Gyokeres tem mais influência"

- "Villarreal à espera de Guedes"

- "Rolheiser mais perto: encarnados oferecem 9 MEuro por 90% do passe"

- "Sporting. Trincão avança na Taça. Marcou frente ao Estoril e entra no onze frente ao Tondela"

- "Braga. Um desafio dos grandes. Ainda sem vencer maiores rivais, guerreiros visitam Luz e Dragão a seguir"

- "12 adeptos detidos por ataques a vitorianos"

- "V. Guimarães. Veia goleadora do criativo já deu mão-cheia de pontos. João Mendes vale por cinco"