Pelo menos 15 pessoas morreram no leste da RDCongo devido a chuvas fortes

Pelo menos 15 pessoas morreram entre terça-feira e hoje em Bukavu, no leste da República Democrática do Congo (RDCongo), devido às fortes chuvas, anunciaram as autoridades locais e fontes hospitalares.

O mau tempo causou estragos em vários bairros do Kivu do Sul, provocando deslizamentos de terras, o desmoronamento de edifícios e o transbordamento de um rio.

Um membro do hospital provincial declarou à agência de notícias France-Presse (AFP) que tinham "recebido 15 corpos" de várias regiões de Bukavu.

Todavia, o porta-voz da Câmara Municipal de Bukavu, Joseph Mugisho Zihalirwa, salientou que pelo menos "19 pessoas morreram e cinco ficaram feridas" na comuna de Kadutu, em Bukavu, incluindo 11 membros da mesma família "arrastados pelas águas do rio Kawa".

Na comuna de Ibanda, também em Bukavu, um muro de uma casa "caiu sobre uma igreja (...) matando cinco fiéis a meio da oração", segundo o Pastor Albert Migabo Nyagaza, que acrescentou que três outras pessoas tinham sido arrastadas pelas águas.

De acordo com a empresa nacional de água da RDCongo, que faz fronteira com Angola, a chuva danificou uma conduta, privando de água uma grande parte da cidade.

Na terça-feira foi anunciado que um deslizamento de terras, provocado pelas fortes chuvas numa zona do leste da RDCongo, no último domingo, provocou a morte de, pelo menos, 22 pessoas.

A tragédia ocorreu nas comunas de Bitanga, Bigombe e Mazozo, situadas no território de Mwenga, na província do Kivu do Sul.