Um morto e 24 feridos graves em 1.162 acidentes nas estradas entre sexta e domingo

As estradas portuguesas registaram, nos últimos três dias, 1.162 acidentes, que causaram um morto e 358 feridos, dos quais 24 graves, segundo dados hoje divulgados pela PSP e GNR.

Entre sexta-feira e domingo, a GNR contabilizou 684 acidentes, que provocaram um morto e 211 feridos, dos quais 17 graves.

No mesmo período, a PSP registou nas estradas sob sua jurisdição 478 acidentes, que causaram 147 feridos, incluindo sete graves.

A vítima mortal mencionada pela GNR é uma mulher que foi atropelada no domingo por uma viatura ligeira na localidade de Turquel, no concelho de Alcobaça.

Os dados divulgados estão enquadrados nas operações de fiscalização e patrulhamento montadas pela PSP e GNR para a quadra festiva do Natal e Ano Novo e são ainda provisórios.

De acordo com as estatísticas da GNR e PSP, nos últimos três dias foram detidos 217 condutores alcoolizados (com taxa de alcoolemia considerada crime) e 96 sem habilitação legal para conduzir.

Entre os cerca de 30 mil condutores fiscalizados e as mais de 17 mil viaturas controladas por radar, os elementos da GNR e da PSP identificaram mais de seis mil contraordenações, nomeadamente excesso de velocidade (2.365), falta de inspeção periódica (493), condução sob influência de álcool (310), ausência de seguro (158) e uso indevido do telemóvel (137).

As operações de Natal e Ano Novo 2023/2024 da GNR e PSP começaram em 15 de dezembro e terminam em 02 de janeiro.