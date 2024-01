Legado de político continuará a inspirar a construção da Europa

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse hoje que o legado do político francês e antigo líder do executivo comunitário Jacques Delors, que morreu no final de dezembro, "continuará a inspirar a construção da Europa".

"Hoje prestamos homenagem a Jacques Delors, a quem tanto devemos. Transformou uma comunidade económica numa União de povos e nações, ligados por um destino comum. O seu imenso legado continuará a inspirar a construção da Europa", escreveu a líder do executivo comunitário na rede social X (antigo Twitter).

A publicação surge após Ursula von der Leyen ter participado esta manhã, em Paris, na cerimónia de homenagem do Estado francês ao político, realizada no Palácio dos Inválidos (Hôtel des Invalides, um dos monumentos mais prestigiados da cidade).

Também presente na ocasião esteve a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, que numa publicação no X descreveu Jacques Delors como "um gigante, um pioneiro, um visionário", garantindo que a assembleia europeia irá "honrar o seu legado".

Vários líderes europeus, incluindo o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, participaram hoje em Paris na homenagem da França ao político e antigo presidente da Comissão Europeia Jacques Delors.

A cerimónia foi presidida pelo chefe de Estado francês, Emmanuel Macron.

O Estado francês pretendeu homenagear um "arquiteto da Europa unida" sem o qual a França seria "menos dona do seu destino", segundo a Presidência francesa.

A França convidou todos os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), bem como os presidentes das instituições comunitárias, atuais ou em exercício enquanto o social-democrata Jacques Delors esteve em Bruxelas de 1985 a 1995.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve acompanhado pelo antecessor, Aníbal Cavaco Silva, que também "foi primeiro-ministro durante todo o período dos mandatos" de Delors, e por José Manuel Durão Barroso, que presidiu à Comissão Europeia (2004-2014).

Figura da construção do projeto europeu e considerado o "pai do euro", Jacques Delors foi presidente da Comissão Europeia entre 1985 e 1995, durante três mandatos, incluindo na adesão de Portugal à União Europeia (1986).

No seio da UE, ficou conhecido por ter aprovado o Ato Único Europeu, em 1986, que levou à criação do Mercado Único, o primeiro do género ao nível mundial, em 1993.

Foi protagonista na transformação da Comunidade Europeia em União Europeia, o que permitiu uma transição para a moeda única (o euro) e para uma maior cooperação ao nível da defesa.

Nome incontornável da esquerda francesa, foi ainda ministro francês das Finanças e eurodeputado.

Jacques Delors frustrou as esperanças desta ala partidária ao recusar apresentar-se às eleições presidenciais de 1995 em França. Na altura, era favorito nas sondagens.