Sindicato dos Jornalistas participa hoje contra GMG na PGR

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) emitiu uma nota de imprensa ao final desta madrugada a informar que vai deslocar-se "à Procuradoria-Geral da República, em Lisboa, hoje, sexta-feira, às 11 horas, para entregar, em mãos, uma participação a pedir a intervenção da PGR face a situações relacionadas com o Global Media Group (GMG)".

Para o sindicato, "existirem indícios de matéria com relevância penal que merecem ser investigados", garantindo que "na defesa dos superiores interesses dos jornalistas do GMG, do jornalismo e da importância que este grupo tem no espaço mediático, consideramos que é nossa obrigação suscitar a ação da PGR num assunto que é sensível para a democracia e a garantia de direitos e liberdades".

Na nota o SJ espera que "esta ação seja suficiente para que se investigue a fundo as 'burlas', a 'gestão danosa' e os 'procedimentos à margem da lei' de que fala o presidente da Comissão Executiva (CE) do GMG, José Paulo Fafe".

E aproveita para "manifestar solidariedade com os trabalhadores do GMG, que estão com o salário de Dezembro e o subsídio de Natal em atraso, renovando, publicamente, a disponibilidade dos nossos serviços jurídicos para dar as explicações e o apoio necessário nesta altura", denuncia.

Garante ainda, em conclusão, que estão "em diálogo constante com os delegados sindicais dos 'Jornal de Notícias', da TSF, do 'Diário de Notícias' e do desportivo 'O Jogo' e solidários com a difícil situação que estão a viver".