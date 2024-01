"Estamos a assistir à destruição reputacional de marcas e redações" na GMG

O ex-diretor da TSF Domingos Andrade afirmou que nunca esperou o que está a acontecer nas redações do grupo Global Media e que se está a assitir "à destruição reputacional de marcas e redações".

O jornalista falava na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, no âmbito do requerimento do Bloco de Esquerda (BE) sobre a atual situação da Global Media (GMG), que detém marcas como a TSF, Diário de Notícias (DN), Jornal de Notícias, entre outros.

Na sua intervenção, Domingos Andrade disse não poder "despir de emotividade" perante a atual situação dos trabalhadores do grupo, que enfrenta um processo de despedimento até 200 pessoas.

"O que está a acontecer nas redações é uma gravidade que nunca julguei possível assistir em democracia", lamentou o jornalista.

"Nós não estamos apenas a assistir ao fim de marcas, estamos a assistir à destruição reputacional de marcas e redações", prosseguiu, referindo que isso está a acontecer "partindo a espinha dessas redações pela fome".

Além disso, "não posso deixar de ficar incomodado com a intromissão pura e simples de uma administração no espaço de opinião e de programação de uma rádio como a TSF", acrescentou.