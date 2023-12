Frutas e verduras já estão à venda à volta do Mercado

Esta sexta-feira, véspera da Noite do Mercado, tal como é tradição, as ruas à volta dos Lavradores, nomeadamente a Rua Latino Coelho - esta já fechada ao trânsito - já se encontram as frutas e verduras, bem como flores, à venda.

O 'cheiro' a Festa é cada vez mais intenso e este é um dos cenários que muitos madeirenses, e cada vez mais turistas, não dispensam.

O cenário compõem-se desde há alguns dias, com o ecrã gigante à entrada da portão principal que irá transmitir todo o evento dentro e fora no dia 23 de Dezembro.