Japão suspende alerta de tsunami depois de sismo que causou 13 mortos

As autoridades japonesas suspenderam hoje o alerta de tsunami, na sequência do sismo que atingiu a costa oeste da região central do Japão na segunda-feira, e elevaram o número de mortos para 13.

O sismo, de magnitude de 7,6 na escala aberta de Richter e com epicentro na península de Noto, levou as autoridades a ativar o alerta de tsunami, em vigor durante 18 horas, ao longo da costa ocidental das ilhas de Honshu e Hokkaido e do norte da ilha de Kyushu.

As autoridades indicaram também que 13 pessoas morreram, muitas delas na cidade de Wajima, uma localidade de cerca de 23 mil habitantes da prefeitura de Ishikawa, que se encontra entre as mais afetadas devido à proximidade do epicentro.

Os 155 sismos que abalaram o centro do Japão desde segunda-feira causaram "numerosas vítimas" e danos materiais significativos, incluindo edifícios desmoronados e incêndios, afirmou o primeiro-ministro japonês.

"Salvar vidas é a nossa prioridade e estamos a travar uma batalha contra o tempo", disse Fumio Kishida, acrescentando ser "fundamental que as pessoas presas nas casas sejam resgatadas imediatamente".