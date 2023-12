Direito de Resposta

Por deliberação do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para Comunicação Social, publicamos o direito de resposta a parte da ‘Análise Semana’, de 29.10.2023, intitulada ‘O regresso da formiga branca’.

Escrevo para provar o ERRO DE RICARDO MIGUEL OLIVEIRA (RMO). Costumo penitenciar-me pelos erros cometidos. Vamos ver, se desta vez, RMO o faz ou admite, dado que teve muito treino de confissão (sorrisos!).

Acusou-me, e ao Partido JPP, e no que respeita ao até então “secreto” acordo de incidência parlamentar entre o PSD e PAN , de fazer “figura triste”, de “insignificância” e de “humilhação política”.

Bem, é uma opinião, é certo! Mas um dos erros que a classe que dirige os jornais pertencentes aos Grupos SOUSA e AFA pode ser o da falta de rigor e de isenção, e não ter o cuidado de verificar as fontes.

O erro de RMO foi o de ter lido, única e exclusivamente, a missiva de resposta do Representante da República e de não ter lido a minha carta, que não a fiz na qualidade de deputado, mas sim na de cidadão (e secretário-geral).

A euforia indisfarçável gerada pelo erro de interpretação do Juiz Ireneu foi notória. Reza o Código Deontológico dos Jornalistas, que os profissionais devem ouvir todas as partes interessadas e atendíveis, para assim relatar os factos com rigor e exatidão. Não o fez.

Curiosamente, e após mais de 600 anos de “ocupação portuguesa” dos arquipélagos Insulares, é curioso observar que o cargo de “ouvidor do Reino” continua a ter influência negativa na “colonização da informação”.

Assim, a informação opinitiva de RMO foi errada e devia retratar-se publicamente. Todo jornalista devia lutar contra as restrições ao acesso às fontes de informação. Se não o faz ou fez, pode estar comprometido com o desejo irreprimível de esconder."

Élvio Duarte Martins Sousa, Secretário-geral do JPP

