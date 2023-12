Centenas de activistas pelo clima bloqueiam estrada nos Países Baixos

Centenas de ativistas pelo clima bloquearam hoje uma parte da principal autoestrada em redor de Amesterdão, capital dos Países Baixos, em protesto contra os combustíveis fósseis, tendo a polícia detido dezenas de pessoas.

Segundo relata a agência de notícias AP, o bloqueio, que durou horas, aconteceu perto da antiga sede do banco de origem holandesa ING e juntou centenas de ativistas do movimento Extinction Rebellion, alguns dos quais percorreram a autoestrada 10 carregando uma faixa na qual se lia "Mudar ou morrer" e outros colaram as suas mãos ao pavimento.

Dezenas de manifestantes foram detidos pela polícia esta tarde, depois de se recusarem a terminar com o bloqueio da estrada, que dá acesso a um dos principais hospitais de Amesterdão.

O protesto aconteceu apesar do ING ter anunciado, no início do mês, que vai acelerar os passos para, pouco a pouco, ir acabando com os empréstimos à exploração de combustíveis fósseis.

O banco fez esse anúncio uma semana depois dos perto de 200 países reunidos na cimeira do clima COP28, que se realizou no Dubai, terem concordado abandonar os combustíveis fósseis que contribuem para o aquecimento do planeta.

Em comunicado divulgado antes do protesto, Let de Jong, porta-voz do Extinction Rebellion, disse que o movimento considera que o plano do ING não é suficientemente rápido e exige que o banco "pare imediatamente com o financiamento de todos os combustíveis fósseis".

O movimento, que se apresenta como descentralizado, internacional e não-partidário, defende a ação direta não violenta e a desobediência civil para persuadir os governos a agirem perante a emergência climática e ecológica.

O braço holandês do Extinction Rebellion tem repetidamente bloqueado estradas, reunindo centenas de manifestantes.

Ouvido pela AP, o ativista Sebastiaan Vannisselroy justificou o bloqueio da estrada num país ameaçado pela subida do nível das águas do mar, sublinhando que se trata de "proteger o futuro de todos".

Numa mensagem publicada na rede social X, a câmara de Amesterdão explicou que as autoridades fecharam parte da estrada e desviaram o trânsito "para prevenir uma situação potencialmente perigosa".