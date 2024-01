O Cardeal D. Tolentino Mendonça “muito nos honra”

A sessão plenária continua com a discussão de seis votos de congratulação ao Cardeal D. Tolentino Mendonça que, em Dezembro, venceu o Prémio Pessoa 2023.

O Prémio Pessoa é uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos, no valor de 60 mil euros, que "visa reconhecer a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país".

- Voto de congratulação "Pela atribuição do Prémio Pessoa a Sua Excelência Reverendíssima Dom Tolentino Mendonça", da autoria da IL.

- Voto de louvor "Ao Cardeal D. José Tolentino de Mendonça, vencedor do prestigiado Prémio Pessoa 2023", da autoria do JPP.

- Voto de congratulação "Ao Cardeal D. José Tolentino Mendonça, pela atribuição do Prémio Pessoa 2023", da autoria do PSD.

- Voto de congratulação "Pela atribuição do Prémio Pessoa 2023 ao Cardeal José Tolentino de Mendonça", da autoria do CDS/PP.

- Voto de congratulação "Atribuição do Prémio Pessoa 2023 ao Cardeal D. José Tolentino Mendonça", da autoria do CH.

- Voto de congratulação "A D. Tolentino Mendonça pela atribuição do Prémio Pessoa 2023", da autoria do PS.

Os partidos destacaram as qualidades pessoais e profissionais do Cardeal D. Tolentino Mendonça. Uma figura que "muito honra" a Região Autónoma da Madeira, disse Lopes da Fonseca.

O PCP associou-se aos votos. “São várias as vezes que louvamos o Cardeal Tolentino Mendonça” pelos feitos alcançados, disse Ricardo Lume, apontando que o reconhecimento só chega após a saída da RAM.

"Reconhecemos o valor de um grande homem de cultura", disse também o deputado Roberto Almada do Bloco de Esquerda, que vai votar favoravelmente todos os votos.

Mónica Freitas, do PAN, vai também associar-se a todos os votos.