Alexandre Fonseca e Altice chegam a acordo para saída da empresa

O antigo presidente do Conselho de Administração da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, anunciou hoje nas redes sociais que chegou a acordo com o grupo para a sua saída da empresa.

"Venho comunicar que eu e o Grupo Altice concretizámos um acordo que põe termo a uma relação de mais de uma década, na qual coloquei toda a minha entrega e dedicação e a quem prestei profunda colaboração", afirma o gestor nas redes Facebook, Linkedin e X.

Foto DR/XTwitter/Alexandre Fonseca

"Seguir-se-á uma nova fase com novos desafios", remata o gestor, que tinha suspendido as suas funções no grupo no âmbito da Operação Picoas.