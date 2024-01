Seul e Washington realizam exercício de fogo real perto da fronteira norte-coreana

Os exércitos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos realizaram hoje manobras com fogo real perto da fronteira com a Coreia do Norte, informou em comunicado o Estado-Maior Conjunto sul-coreano.

As manobras envolvem unidades de infantaria e decorrem desde 29 de dezembro na cidade de Pocheon, 45 quilómetros a nordeste de Seul.

Os exercícios, que se prolongam até sexta-feira, têm como objetivo reforçar as capacidades interoperacionais dos aliados, de acordo com a declaração do Estado-Maior.

Os exercícios envolvem 110 diferentes sistemas de armamento da Coreia do Sul e dos EUA, incluindo tanques K1A2, veículos blindados como o K-600, caças A-10 e sistemas de artilharia.

#SouthKorean and #UStroops held joint combat firing drills in Pocheon near the border with #NorthKorea "to test and enhance combat readiness simulating enemy aggression", South Korea's military said.



The exercise by a South Korean Army mechanised infantry brigade and U.S. Army… pic.twitter.com/0arxsnEbgq — DD India (@DDIndialive) January 4, 2024

Os meios de comunicação social norte-coreanos criticaram hoje estas manobras, com a agência de notícias estatal KCNA a descrever os exercícios em Pocheon e algumas das manobras com fogo real como ações autodestrutivas.

O porta-voz do Estado-Maior sul-coreana, Lee Sung-jun, disse hoje numa conferência de imprensa que as forças armadas da Coreia do Norte têm vindo a realizar os tradicionais exercícios de inverno desde antes do final do ano.

Estes exercícios duram geralmente até à primavera e envolvem habitualmente testes de artilharia.