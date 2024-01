Dormidas em 2023 na Madeira terão ficado perto dos 11 milhões

As dormidas no alojamento turístico da Madeira em 2023 terão ficado no limiar das 11 milhões, ainda que com dados preliminares (estimativa rápida), ainda possam atingir esse valor. Contudo, com as 686,7 mil dormidas em Dezembro, a Direção Regional de Estatística da Madeira calcula um crescimento de quase 13% face a 2022, sendo certo que nesse último mês o aumento face ao mesmo mês do ano anterior tenha ficado pelos 2,9%.

"De acordo com os primeiros dados para o sector de alojamento turístico da Região, referentes ao mês de Dezembro de 2023, estima-se a entrada de 131,2 mil hóspedes que geraram 686,7 mil dormidas, traduzindo variações homólogas de +2,5% e de +2,9%, respetivamente. Comparativamente a Dezembro de 2019, registaram-se, pela mesma ordem, aumentos de 49,4% e 40,0%", assinala a DREM na divulgação feita esta manhã de quarta-feira.

No que toca aos "valores acumulados dos hóspedes entrados, para o período de Janeiro a Dezembro de 2023 (2,1 milhões, +17,8% que no ano de 2022), superam todos os máximos anuais anteriores, o mesmo sucedendo com as dormidas, que ultrapassaram os 10,9 milhões (+13,6% que o acumulado de 2022 e +34,5% que no ano de 2019)", garante. Os dados podem ainda ser melhorados, uma vez que os resultados finais, com a possível incorporação de informação em falta, venha a alterar. Ainda assim, estes dados confirmam todas as expectativas já evidenciadas ao longo de todo o ano passado.

"Para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo INE, é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que, segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico, em Dezembro de 2023, apresentaram um decréscimo homólogo de 1,0%, variação contrária à verificada a nível nacional (+8,2%)", refere a DREM, algo que é de assinalar, uma vez que é a primeira vez que a comparação homóloga cai em muito tempo após a pandemia. Mas, é de salientar que estes dados excluem uma parte significativa do alojamento local na Madeira.

Foto DREM

"Na Região, as dormidas de residentes em Portugal aumentaram cerca de 0,9% relativamente ao mês homólogo, rondando as 110,6 mil (16,1% do total), enquanto as de residentes no estrangeiro subiram 3,3%, situando-se em 576,1 mil. Note-se que, face a Dezembro de 2019, a variação nas dormidas produzidas por residentes em Portugal foi de +88,2%, sendo de +33,4%, no caso das geradas por residentes no estrangeiro. Os hóspedes entrados, em Dezembro de 2023, com residência no País, totalizaram 32,6 mil, e os com residência no estrangeiro, 98,5 mil", aponta ainda.

Já "no País, em Dezembro de 2023, o crescimento dos mercados externos manteve o abrandamento iniciado no mês anterior (+7,5%; após +10,1% em novembro), tendo sido registadas 2,5 milhões de dormidas. Pelo contrário, o crescimento das dormidas de residentes continuou em aceleração (+9,3%; depois de +2,7% em Novembro), tendo atingido 1,6 milhões. Por região, o Alentejo e o Centro destacaram-se com os maiores aumentos das dormidas (+19,3% e +17,6%, respetivamente). As Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira foram as únicas regiões a apresentar diminuição do número de dormidas neste mês (-5,7% e -1,0%, respetivamente)", sempre tendo por base essa premissa da exclusão dos AL com menos de 10 camas.

Foto/grafismo DREM

Diz ainda a DREM que "os primeiros dados estimados, na Região, para o mês de referência, mostram que os mercados emissores de residentes no estrangeiro representaram 83,9% do total de dormidas. Nesse conjunto, o mercado da Alemanha é o que regista mais dormidas, em Dezembro de 2023, com cerca de 150,9 milhares (+4,5% que no mês homólogo), seguido do Reino Unido, com 140,4 milhares (-6,6%), e da França, com 23,5 mil (-19,4%)", sendo certo que "em Dezembro de 2023, 13,8% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes".

Refira-se que "os resultados mais detalhados, relativos a Dezembro de 2023, serão publicados no dia 14 de Fevereiro de 2023", conclui a autoridade estatística regional.