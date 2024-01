Governo brasileiro critica relatório que denuncia aumento da corrupção no país

O ministro da Justiça do Brasil, Flávio Dino, criticou hoje o relatório da Transparência Internacional que denuncia o aumento da corrupção no país e a independência do sistema de no país

"Ontem, com espanto, eu vi um atípico e anómalo relatório dizendo que a corrupção no Brasil tinha aumentado, com afirmações bastante exóticas", disse Flávio Dino, em conferência de imprensa de despedida do cargo que ocupa já que foi nomeado para Juiz do Supremo Tribunal Federal (STF).

"O que mudou é que nós pusemos fim à política de espetacularização do combate à corrupção, que é uma forma de corrupção. Quem usa corrupção como forma de combate à corrupção, como bandeira política, é tão corrupto quanto o corrupto", afirmou, citado pela Agência Brasil.

Na terça-feira, dia em que o relatório foi divulgado, a Controladoria Geral da União (órgão do Governo Federal responsável por o Presidente) frisou que o Governo tem vindo a estabelecer políticas de prevenção e o controlo da corrupção

"Há de ressaltar, no entanto, que estudos internacionais discutem as limitações metodológicas de índices baseados em percepção, por isso os seus resultados devem ser vistos com cautela", acrescentou.

A Transparência Internacional considera que a independência do sistema de Justiça no Brasil "sofre retrocessos significativos há quase uma década", segundo um relatório divulgado na terça-feira por aquela organização não-governamental.

Na edição deste ano do Índice de Perceção da Corrupção (CPI, na sigla em inglês), elaborado pela Transparência Internacional, o Brasil alcançou 36 pontos, numa escala que vai dos zero aos 100, fixando-se no 105.º lugar entre os 180 países e territórios considerados no documento.

O Brasil caiu 10 posições neste índice.

Para a Transparência Internacional, "o envolvimento de figuras-chave, incluindo o principal juiz e promotor [Sérgio Moro], com o Governo do ex-Presidente Jair Bolsonaro na 'Operação Lava Jato', colocou seriamente em dúvida a independência do poder judiciário e a própria investigação".

No relatório destaca-se que embora aquela operação anticorrupção celebre agora dez anos e tenha tido o "inegável mérito de expor grandes esquemas de corrupção", a "Lava Jato" também foi criticada "por comprometer a sua imparcialidade".

"Tanto Bolsonaro como o atual Presidente Luiz Inácio Lula da Silva contornaram processos destinados a aumentar a legitimidade e a independência do poder judicial, nomeando indivíduos de confiança como Procurador-Geral", salienta-se no relatório.

A Transparência Internacional considera ainda que a "decisão polémica" de Lula da Silva em nomear o seu ex-advogado como juiz do Supremo Tribunal de Justiça "suscita ainda mais preocupações".

"Além disso, a recente decisão de invalidar todas as provas do acordo da Odebrecht, o maior caso de suborno estrangeiro, e de suspender a multa recorde à JBS, um dos líderes mundiais da indústria alimentar, garante a impunidade de numerosos casos de grande corrupção no Brasil e no mundo", frisa-se no relatório.

A tendência do Brasil nos últimos cinco anos traduziu-se numa subida de apenas um ponto, mas considerando os últimos 11 anos, perdeu sete.

O CPI foi criado pela Transparência Internacional em 1995 e é, desde então, uma referência na análise do fenómeno da corrupção, a partir da perceção de especialistas e executivos de negócios sobre os níveis de corrupção no setor público.

Trata-se de um índice composto, ou seja, resulta da combinação de fontes de análise de corrupção desenvolvidas por outras organizações independentes, e classifica de zero (percecionado como muito corrupto) a 100 pontos (muito transparente) 180 países e territórios.

Em 2012, a organização reviu a metodologia usada para construir o índice, de forma a permitir a comparação das pontuações de um ano para o seguinte.