Gil Canha lamenta lentidão das investigações às suas denúncias de corrupção

O antigo deputado Gil Canha, que foi autor de denúncias no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) relacionadas com a venda da Quinta do Arco ao Grupo Pestana e da compra da SDM pelo Governo, acha "lamentável se passar tantos anos para o MP actuar" mas cita o ditado popular de que "mais vale tarde do que nunca".

Instado pelo DIÁRIO a comentar as buscas realizadas esta manhã na Madeira, Gil Canha recordou: "Efectivamente em Dezembro 2018, na qualidade de deputado, e depois de ter dito ao senhor Presidente da Assembleia que iria fazer uma denúncia no DCIAP, porque achava que negócio da venda da Quinta do Arco e em troca o Miguel Albuquerque prorrogava por mais dez anos a concessão do Centro Internacional de negócios ao Grupo Pestana. Que era um acto de corrupção. Tempos mais tarde, fiz nova adenda à denúncia, quando o governo comprou a SDM ao grupo Pestana por milhões de euros. Uma coisa escandalosa, porque entretanto a SDM tinha perdido a concessão e não valia nada".