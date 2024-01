CMF vai investir 1 milhão e 400 mil euros na Estratégia Municipal para Sem-Abrigo em 2025

Realiza-se, hoje, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, a primeira reunião com os parceiros que fazem parte da Estratégia/Plano para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo da Câmara Municipal do Funchal.

Conforme explicou Helena Leal, para este fim, a autarquia "investe, este ano, 450 mil euros e, em 2025, um milhão e 400 mil euros".

Esta estratégia, salientou, "já está a decorrer", sendo disso exemplo o projecto ‘Habitação Solidária’, com uma unidade em funcionamento e que terá "brevemente" outra, a que se junta ainda a equipa de rua - a CIMA - que é multidisciplinar.

Além disso, destacou ainda o "reforço financeiro que tem vindo a ser efectuado pela CMF nesta área". "Em 2023 foram 350 mil euros, em 2024 450 mil euros e, em 2025, um milhão e 400 mil, o que representa mais 300% do que em 2022/23", detalhou.

Helena Leal realçou que nesta estratégia "em que participa sociedade civil", entram, por exemplo: o Governo Regional, nomeadamente a Secretária Regional da Saúde e ainda a da Inclusão Social, bem como o Instituto de Segurança Social da Madeira, a Direcção Regional de Juventude, PSP e GNR, Protecção Civil e Bombeiros, Instituições Particulares de Solidariedade Social, representantes das Ordens Profissionais dos Advogados, Médicos, Enfermeiros, Psicólogos, das Juntas de Freguesia e também empresas.

Relevou igualmente "a importância da participação de todos estes parceiros" e dos seus "contributos que irão, naturalmente, integrar e reforçar as políticas municipais, com mais medidas".

A vereadora destacou ainda a participação das autoridades de saúde regionais, "até porque há também um problema de saúde mental, nesta questão, sobretudo pela incidência de toxicodependência e consumos das novas substâncias psicoactivas", vincou.