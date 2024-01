BCE vai estudar alterações aos instrumentos monetários para promover transição energética

O Banco Central Europeu (BCE) vai estudar eventuais alterações nos seus instrumentos e carteiras de política monetária para promover a transição para uma economia verde, disse hoje em comunicado.

O BCE publicou hoje um guia relacionado com as alterações climáticas e o que fará nesse âmbito em 2024 e 2025, sendo este, sobretudo, um manifesto de intenções sobre o que conta avaliar e estudar mais aprofundadamente.

Segundo a entidade sediada em Frankfurt, os seus objetivos passam por avaliar o impacto e riscos de transição para uma economia verde, o crescente impacto físico das alterações climáticas e como se deve adaptar a um clima mais quente e o modo como os riscos relacionados com a degradação da natureza podem afetar o seu trabalho.

Em específico, o BCE disse que vai estudar eventuais alterações às suas ferramentas de estímulo da política monetária para as adaptar à transição energética, ainda que sem dar detalhes de como poderá ser feita essa adaptação.

O banco central irá ainda aprofundar o estudo do impacto das alterações climáticas na inflação e no sistema financeiro, bem como no trabalho, produtividade e crescimento.