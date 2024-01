'Novo' Almirante Reis orçamentado em 7 milhões de contos há 24 anos

Sete milhões de contos para dar 'nova vida' à zona do Almirante Reis, no Funchal. Era esse o valor do projecto que, em 2000, pretendia criar melhores condições nessa zona da cidade, num investimento da Câmara Municipal, mas principalmente de privados, que iriam contribuir com 90% do valor.

Uma das principais novidades para essa zona era a construção de um auto-silo, com capacidade para o estacionamento de 600 viaturas, bem como de uma promenade, que se prolongava até à zona da Barreirinha. A instalação do teleférico, de um parque infantil e de um café pretendia dar mais valor a uma zona que era considera um "mau cartaz" da cidade.

O projecto para o espaço foi criado pelo arquitecto João Ferreira Alves, que reconvertia o espaço onde funcionava uma creche no auto-silo. Já a creche seria transferida para um espaço no auto-silo do Largo da Forca. Esses espaços seriam da responsabilidade da Somague, a quem tinha sido concessionado o parque.

"O calhau de São Tiago continuará a ser público e de acesso livre, porém, será dotado de mais e melhores condições. A construção da promenade irá, ainda, permitir a ampliação do solário da Barreirinha", dava conta o DIÁRIO. Parte da promenade resultaria de um investimento do Hotel Porto de Santa Maria, instalado nessa zona.