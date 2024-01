Movimento Mais PAN critica apoio manifestado a Miguel Albuquerque

O movimento 'Mais PAN', a oposição interna à direcção de Inês Sousa Real, contestatária do acordo de incidência parlamentar assinado entre Miguel Albuquerque e o PAN, veio hoje a público criticar o apoio ao presidente do Governo Regional da Madeira, manifestado ontem pela deputada Mónica Freitas.

PAN-Madeira mantém apoio ao Governo de Albuquerque "Vamos aguardar com serenidade e deixar que a justiça faça o seu trabalho como tem de ser feito" defende Mónica Freitas

"A investigação judicial às relações obscuras do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque e do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, com os potentados económicos madeirenses, da qual resultou a detenção de Pedro Calado e a constituição de arguido de Miguel Albuquerque, exige da parte do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) uma tomada de posição inequívoca a bem da preservação do seu bom nome e das instituições democráticas", pode ler-se na nota remetida às redacções*.

Agora, críticos à 'aliança' PSD/CDS/PAN dizem ser "imperioso que o PAN retire as consequências de ser o aliado político de Miguel Albuquerque" e que "assuma uma conduta de responsabilidade e coerência e ajude a proteger a reputação das instituições democráticas".

Assim, o 'Mais PAN' apela à Comissão Política Nacional do partido que exija a demissão de Miguel Albuquerque, "para proteger a credibilidade das instituições", assim como a Pedro Calado, presidente da Câmara do Funchal e “delfim” de Miguel Albuquerque.

Tal como o primeiro-ministro António Costa, consideramos que os detentores de cargos públicos devem estar acima de qualquer suspeita de ilícitos a fim de preservar a dignidade e o bom nome das instituições democráticas. Acresce que o PAN deve adoptar um posicionamento de coerência perante casos semelhantes: se antes, e bem, Inês Sousa Real exigiu a demissão de João Galamba de Ministro das Obras Públicas porque não exige o mesmo a Miguel Albuquerque e a Pedro Calado?

Perante os indícios de corrupção sobre Miguel Albuquerque, entendem também que "o PAN deve sair do acordo de incidência parlamentar efectuado com o PSD-Madeira a fim de salvaguardar a sua reputação quer a nível regional, quer a nível nacional".

Consideramos que a manutenção do acordo parlamentar, que suporta o Governo Regional, no actual contexto de suspeição e investigação judicial é um contributo para o descrédito da política e das instituições perante a opinião pública, sobretudo quando o partido se encontra em campanha eleitoral a pedir o voto de confiança dos eleitores.

A corrente interna 'Mais PAN' considera "essenciais" essas medidas, pois acredita que "só assim o PAN poderá manter alguma credibilidade, seriedade e ética política perante os eleitores nas próximas eleições legislativas de 10 de Março, mantendo-se fiel aos princípios defendidos pelos documentos fundadores e orientadores do partido".

* São signatários:

Alexandre Pereira, Comissário Político Nacional

Fernando Geração, Comissário Político Nacional

Nuno Maria Costa, Comissário Político Nacional, Comissário Político Distrital de Lisboa

Ricardo Vicente, Comissário Político Nacional, Comissário Político Distrital de Lisboa e Deputado Municipal de Mafra

Sandra Enteiriço, Comissária Política Nacional, Comissária Política Distrital de Lisboa e Comissária Política Concelhia de Vila Franca de Xira

Rui Alvarenga, Comissário Político Nacional

Fernando Rodrigues, ex-Comissário Político Nacional

Joaquim Sousa, ex-Porta-Voz PAN Madeira e Deputado Municipal do Funchal

Carlos Macedo, Comissário Político Distrital de Lisboa

Paulo Baptista, Deputado Municipal de Faro

Rui Prudêncio, ex-Comissário Político Distrital de Lisboa