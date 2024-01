Em 2022 nasceram 5.135 empresas e morreram 3.215 na Madeira

No ano de 2002, segundo a 'Demografia das Empresas' divulgada hoje pelo INE, nasceram 5.135 empresas na Região Autónoma da Madeira, enquanto que morreram 3.215, resultando num saldo positivo de 1.920 sociedades. Comparativamente a 2021, houve um aumento de 16% de novas empresas contra um saldo igualmente positivo de 5,2% das que 'fecharam portas'.

Em termos nacionais, em 2022, "das 1.453.728 empresas activas em Portugal, 232.173 nasceram nesse ano, reflectindo um crescimento de 24,1% face ao ano anterior (+21,2% em 2021), ultrapassando o nível pré-pandemia. No mesmo ano, estima-se que o número de mortes tenha atingido 150.661 empresas (+5,2%), registando um crescimento inferior ao dos nascimentos. A proporção de empresas sobreviventes 1 ano após o nascimento fixou-se em 75,5% (-0,2 p.p. face a 2021) e as sobreviventes 3 anos após o nascimento corresponderam a 48,5% (-0,6 p.p. em relação ao ano anterior)", resume o Instituto Nacional de Estatística.

"Considerando a localização da sede das empresas ao nível da NUTS 2024 (agora 9 em vez dos anteriores 7 do NUTS 2013), o Norte foi a região com a maior concentração de nascimentos (31,5%), seguindo da Grande Lisboa (27,2%). A Região Autónoma dos Açores e a Região Autónoma da Madeira apresentaram o menor número de nascimentos (1,8% e 2,2% do total). Também foram estas regiões do país que evidenciaram os maiores e menores números de mortes estimadas", frisa o INE.

"Considerando a taxa de variação nos nascimentos de empresas entre 2021 e 2022, todos as regiões apresentaram crescimentos, com destaque para o Algarve que registou o maior crescimento neste indicador (+46,2%). No que se refere às mortes de empresas, apenas a Península de Setúbal, a Grande Lisboa e o Alentejo registaram descidas neste indicador (-3,5%, -2,4% e -0,2%)", realça.

No total, calcula o INE que a RAM teria em 2022 um total de 32.222 empresas contra 29.986 no ano anterior,. Tendo em conta o saldo positivo referido, em 2021 teriam nascido 4.427 empresas e morrido 3.057, sendo certo que neste último indicador os dados são ainda provisórios (tal como ainda são preliminares os dados das mortes em 2022).

Refira-se que do total de empresas, 20.937 (19.330 em 2021) eram empresas individuais, sendo que das novas 3.977 (3.214 em 2021) nasceram nessa forma jurídica, enquanto que as sociedades totalizavam 11.285 (10.656 em 2021), das quais 1.158 nasceram nesta forma jurídica (1.213 em 2021).