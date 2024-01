Pelo menos cinco pessoas morreram num naufrágio no estado brasileiro da Baía

Pelo menos cinco pessoas morreram, incluindo um menor, depois de um barco se ter virado no mar ao largo da costa do estado da Baía, no nordeste do Brasil, informaram esta segunda-feira fontes oficiais.

O naufrágio ocorreu domingo, na baía de Todos os Santos, região turística localizada a cerca de 65 quilómetros de Salvador, na região metropolitana da capital regional.

Na nota divulgada, a Marinha do Brasil refere que a embarcação transportava passageiros da Ilha María Guarda para o município de Madre de Deus e informa que uma equipa de resgate foi acionada para o local estando ainda a trabalhar na procura de outras possíveis vitimas.

Três mulheres e um homem, além de um menor, perderam a vida no naufrágio, enquanto outras seis pessoas foram resgatadas com vida do barco e levadas para o hospital municipal.

Segundo a prefeitura, duas pessoas já tiveram alta e outras três foram transferidas para Salvador.

Aparentemente, o barco, com capacidade para transportar no máximo onze passageiros, tinha a bordo um maior número de pessoas, facto que as autoridades estão a investigar.

Segundo depoimentos recolhidos pelos órgãos de comunicação locais, o acidente ocorreu depois de uma agressão entre dois passageiros que fez com que os demais ocupantes se deslocassem para um dos lados do barco, fazendo-o virar.