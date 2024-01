Relação vai levar a julgamento 22 arguidos por 118 crimes na Operação Marquês

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) decidiu hoje levar a julgamento 22 arguidos, por 118 crimes, no âmbito do processo Operação Marquês que tem como principal arguido o antigo primeiro-ministro José Sócrates.

De acordo com a súmula do acórdão do TRL, com mais de 680 páginas e que deu parcialmente razão ao recurso do Ministério Público contra a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa, proferida há cerca de três anos, dos 22 arguidos quatro são empresas, tendo Bárbara Vara, filha do antigo ministro Armando Vara e também arguido, sido a única das acusadas a ser ilibada na decisão hoje divulgada.

Os arguidos vão a julgamento por:

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa

3 crimes de corrupção

13 crimes de branqueamento de capitais

6 crimes de fraude fiscal

TOTAL: 22 crimes

Carlos Santos Silva (empresário e amigo de Sócrates)

2 crimes de corrupção

14 crimes de branqueamento

7 crimes de fraude fiscal

TOTAL: 23 crimes

Joaquim Barroca Rodrigues (ex-administrador da construtora do Grupo LENA)

2 crimes de corrupção

7 crimes de branqueamento

6 crimes de fraude fiscal

TOTAL: 15 crimes

José Luís Ribeiro dos Santos (funcionário das Infraestruturas de Portugal)

1 crime de corrupção

1 crime de branqueamento

TOTAL: 2 crimes

Luís Manuel Ferreira da Silva Marques (funcionário das Infraestruturas de Portugal)

1 crime de corrupção

1 crime de branqueamento

TOTAL: 2 crimes

Ricardo Espírito Santo Salgado (ex-presidente do BES/GES)

3 crimes de corrupção

8 crimes de branqueamento

TOTAL: 11 crimes

Zeinal Abedin Mohamed Bava (ex-presidente executivo da Portugal Telecom)

1 crime de corrupção

1 crime de branqueamento

1 crime de fraude fiscal

TOTAL: 3 crimes

Henrique Manuel Fusco Granadeiro (ex-gestor da Portugal Telecom)

1 crime de corrupção

2 crimes de branqueamento

2 crimes de fraude fiscal

TOTAL: 5 crimes

Armando Vara (antigo ministro e ex-administrador da CGD)

1 crime de corrupção

1 crime de branqueamento de capitais

TOTAL: 2 crimes

José Digo Gaspar Ferreira (ex-diretor executivo do empreendimento Vale do Lobo)

1 crime de corrupção

1 crime de branqueamento de capitais

TOTAL: 2 crimes

Rui Horta e Costa (ex-administrador de Vale do Lobo)

1 crime de corrupção

1 crime de branqueamento de capitais

TOTAL: 2 crimes

José Bernardo Pinto de Sousa (empresário e primo de José Sócrates)

2 crimes de branqueamento

TOTAL: 2 crimes

Hélder José Bataglia dos Santos (empresário)

5 crimes de branqueamento

TOTAL: 5 crimes

Gonçalo Nuno Mendes da Trindade Ferreira (advogado)

3 crimes de branqueamento

TOTAL: 3 crimes

Inês Maria Carrusca Pontes do Rosário (mulher do arguido Carlos Santos Silva)

1 crime de branqueamento

TOTAL: 1 crime

João Pedro Soares Antunes Perna (ex-motorista de José Sócrates)

1 crime de branqueamento

TOTAL: 1 crime

Sofia Mesquita Carvalho Fava (ex-mulher de José Sócrates)

1 crime de branqueamento

TOTAL: 1 crime

Rui Manuel Antunes Mão de Ferro (sócio administrador e gerente de empresas)

1 crime de branqueamento de capitais

TOTAL: 1 crime

Lena Engenharia e Construções, S.A

1 crime de corrupção

3 crimes de branqueamento de capitais

6 crimes de fraude fiscal

TOTAL: 10 crimes

Lena Engenharia e Construções, SGPS

1 crime de corrupção

1 crime de branqueamento

TOTAL: 2 crimes

Lena, SGPS

1 crime de corrupção

1 crime de branqueamento

TOTAL: 2 crimes

"RMF- Consulting, Gestão e Consultoria Estratégica, LD.a

1 crime de branqueamento

TOTAL: 1 crime