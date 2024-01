Já aterrou na Madeira o avião militar que levará os inspectores da PJ de volta a Lisboa

O avião da Força Aérea Portuguesa que irá transportar a restantes elementos envolvidos na megaoperação judiciária, que implicou o Presidente do Governo Regional da Madeira e resultou na detenção do presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, do líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, e de Custódio Correia, CEO e principal accionista do grupo Socicorreia, aterrou há instantes no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Isto, depois de Pedro Calado ter viajado ao início desta tarde para Lisboa, onde será ouvido amanhã, por um juíz, no âmbito de uma mega-operação por alegadas suspeitas de corrupção.

Avião militar que transporta Pedro Calado já descolou rumo a Lisboa O avião da Força Aérea Portuguesa que transporta o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, rumo a Lisboa, já descolou do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo. O autarca deverá ser ouvido amanhã, por um juíz, no âmbito de uma mega-operação por alegadas suspeitas de corrupção.

A Polícia Judiciária realizou, ontem, na Madeira e em vários locais do continente cerca de 100 buscas numa investigação por suspeitas de investigações dos crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.

Na operação policial participaram dois juízes de Instrução Criminal, seis magistrados do Ministério Público e seis elementos do Núcleo de Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral da República, bem como 270 investigadores criminais e peritos da PJ.

Os inspectores da PJ e os magistrados mobilizados para desenvolver as diligências de buscas na Madeira no âmbito do megaprocesso de investigação viajaram a bordo do avião militar KC-390 da Força Aérea Portuguesa (FAP) e regressam hoje à capital portuguesa.