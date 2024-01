Ponta do Sol recupera 44% da dívida e reduz perdas aparentes de água

O município da Ponta do Sol está a levar a cabo uma reestruturação de todo o serviço de gestão da água, nomeadamente no que diz respeito à redução das perdas de água, renovação da rede e facturação mais eficiente. Célia Pessegueiro falou sobre o assunto naum encontro que decorre hoje, na Ponta do Sol, promovido pela Comissão Especializada de Gestão de Clientes da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas.

A autarquia realizou, no ano passado, um levantamento da dívida relativa aos serviços prestados de fornecimento de água, de recolha e tratamento de águas residuais e de serviço de gestão de resíduos sólidos urbanos, dando conta de existir uma dívida superior a 250 mil euros. Entretanto, a Câmara Municipal conseguiu reduzir esse valor para 135 mil, o que corresponde a uma redução de aproximadamente 44%.

"Essas acções levadas a cabo conduziram ao pagamento por parte de 672 clientes avisados de corte, num total superior a 45 mil euros e à elaboração de 29 acordos de pagamento, num total de cerca de 25 mil euros. Foi ainda regularizada parte da dívida de instituições sob a tutela do Governo Regional, num valor superior a 20 mil euros, estando ainda em falta mais de 23.000 euros", indica nota à imprensa.

Célia Pessegueiro diz que “é essencial que a actividade de controlo de cobrança seja desenvolvida com rigor e profissionalismo de forma a poder compatibilizar um bom relacionamento com os clientes sem comprometer a eficácia e eficiência de cobrança, assim como um correcto controlo dos ilícitos que permitirá uma melhor justiça ambiental e um menor desperdício deste recurso essencial”.

Para além das melhorias no sistema de faturação, o Município da Ponta do Sol concluiu o recenseamento de todos os locais de consumo. Um importante trabalho que permitiu identificar diversas situações que configuram a necessidade de intervenção, entre as quais centenas de contadores que estavam parados ou com problemas no funcionamento. Nesse sentido, foram já substituídos mais de 1.000 contadores que apresentavam anomalias de funcionamento.

“É importante salientar que a renovação destes equipamentos está a contribuir para uma correcta facturação dos consumos feitos pelas famílias, o que por sua vez traduz-se na redução das perdas aparentes registadas até então”, revelou a presidente do Município da Ponta do Sol.

“A água é um bem escasso que não deve ser desperdiçado e o Município da Ponta do Sol tudo fará para conseguir reduzir as perdas e aumentar a disponibilidade de água na torneira de cada munícipe”, concluiu.