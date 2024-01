Impacto do futebol nas diferentes fases da vida das pessoas em discussão na UMa

No próximo dia 26 de Janeiro, vários profissionais e especialistas das áreas de Educação Física, Actividade Física, Desporto e Saúde vão reunir-se na Universidade da Madeira para, sob o tema 'O Futebol e o Desenvolvimento Humano: da Formação ao Walking Football', para discutir o impacto que o futebol pode ter nas diferentes fases do desenvolvimento ao longo da vida das pessoas.

Partindo de uma abordagem holística, que inclui diversas perspectivas, tais como as dimensões física, cognitiva, social e emocional, este evento de futebol na Madeira pretende proporcionar um espaço de reflexão e diálogo sobre o papel multifacetado do Futebol na formação integral das pessoas. Os principais objetivos deste evento consistem em: Apresentar a estratégia da Madeira sobre o desenvolvimento de investigação no Walking Football; Debater planos de formação no futebol e modelos organizacionais; Ajudar os clubes a organizar e a implementar planos de formação nas suas estruturas; Proporcionar momentos de discussão entre treinadores, dirigentes e demais agentes desportivos.

A abertura está agendada para as 9h15, no Edifício da Reitoria da UMa, no Colégio dos Jesuítas. A partir das 9h40, decorrerá a apresentação dos projectos 'Walking Football e Envelhecimento Saudável: Um Olhar Sobre a Realidade Portuguesa', por Diogo Martinho, da Universidade de Coimbra (UC) e 'Madeira a Jogar Futebol: Um Programa de Futebol para Todos na Região Autónoma Da Madeira', por Francisco Santos, doutorando em Ciências do Desporto.

Seguem-se três conferências, a primeira das quais a cargo de Bruna Gouveia, directora Regional da Saúde, sobre o tema 'Saúde e Bem-Estar através do Futebol: Explorando o Walking Football'. 'Promoção do Walking Football em Portugal: Federação Portuguesa de Futebol' é o tema que será desenvolvido por André Seabra, da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A última conferência da parte da manhã 'Repensar os Contextos de Prática no Futebol de Formação', estará a cargo de Miguel Ángel Gómez Ruano, da Universidade Politécnica de Madrid. Ainda no período da manhã haverá lugar à apresentação de comunicações breves sobre a investigação que está a ser desenvolvida no Departamento de Educação Física e Desporto da UMa.

O programa retoma às 14h30, com uma mesa-redonda sobre 'A importância da formação, das decisões tomadas e a necessidade de iniciar desde cedo a monitorizar da prática dos jovens'. De seguida, serão proferidas as conferências 'Planos de Formação no Futebol', por João Tomás, doutorando em Ciências do Desporto, e 'Guidelines para a Formação de Futebolistas', por Rui Mâncio, da FPF.

As inscrições já estão abertas e podem ser efectuadas através do preenchimento deste formulário. A participação tem um custo de 7,5 euros para os estudantes da UMa e de 9,5 euros para o público em geral. Esta acção é validada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude - IPDJ, e a cada treinador(a) participante, serão atribuídas 1,2 unidades de crédito relativas a formação geral.