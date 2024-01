Albuquerque não foi ao RG3 mas os militares foram à Quinta Vigia

A deslocação ao Regimento de Guarnição N.º 3 do Exército, na Nazaré, Funchal, era uma das iniciativas públicas que constava da agenda da Presidência do Governo Regional. Mas as buscas domiciliárias levadas a cabo pela Polícia Judiciária retiveram Miguel Albuquerque em casa.

O chefe do executivo madeirense não foi ao RG3 mas a tropa foi à Quinta Vigia. Pouco depois de Albuquerque entrar na residência oficial do Governo Regional, no carro da presidência conduzido pelo motorista, chegou uma carrinha com o contingente militar que integrou a missão internacional da NATO na Roménia.

No programa do presidente constava, pelas 10 horas, a cerimónia militar de recepção do pelotão da Zona Militar da Madeira que integrou a 3.ª Força Nacional Destacada que esteve na Roménia no 2.º semestre de 2023. A cerimónia decorreu nas instalações militares do Exército, na Nazaré, teve como momento alto a entrega da imagem de Nossa Senhora do Monte que acompanhou o pelotão madeirense, mas não contou com a presença de Miguel Albuquerque.

Porém, o encontro entre militares e presidente do governo acabou por acontecer, não nas instalações militares, mas na residência oficial do Governo Regional.

Uma carrinha do Exército transportou o pelotão que tinha sido convidado para um almoço na Quinta Vigia, contando para o efeito com a presença de Miguel Albuquerque.