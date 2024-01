Na última década, o número de alunos inscritos no Ensino superior aumentou cerca de 16%, na Madeira, enquanto nos níveis de ensino não superior registaram-se decréscimos no número de alunos matriculados, revela a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM)

Adianta ainda que nos últimos 10 anos verificou-se uma tendência decrescente relativamente ao número de estabelecimentos de ensino na RAM a ministrar os níveis de ensino não superior, desde o pré-escolar até ao ensino secundário. Esta tendência é justificada pela diminuição do número de alunos matriculados em cada nível de ensino, com excepção do Ensino superior, que registou um aumento no número de alunos inscritos;

A DREM adianta igualmente que a taxa real de escolarização aumentou nos últimos 10 anos em todos os níveis de ensino. No ano lectivo de 2021/2022, a taxa real de escolarização no Ensino secundário atingiu o valor máximo da década, 84,4%;

A DREM divulga, hoje, no seu portal de internet, no âmbito do Dia Internacional da Educação, uma breve análise de indicadores estatísticos relativos à evolução do sistema educativo da Região.