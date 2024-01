EBSGZarco 'varreu os armários' na Quinta Vigia

Tal como aconteceu nos anos anteriores, na manhã de hoje, alunos, técnicos e docentes da Unidade de Ensino Especializado (UEE), da Universidade Sénior (USGZ), do 5.º2 ano, elementos do Conselho Executivo (CE) e a presidente do Conselho Pedagógico (CP) da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco foram 'varrer os armários' à Quinta Vigia.

Segundo nota enviada pela presidência é dado conta que, além das quadras cantadas, com o intuito de realçar as características do povo madeirense e apelar à boa governação de Albuquerque, os participantes abrilhantaram a sua apresentação com as vassouras construídas com materiais reciclados no âmbito do projeto Eco-Escolas.

Esta iniciativa proporcionou momentos de convívio intergeracional e de inclusão de todos os alunos participantes, representativos das diversas valências que a escola possui, sendo um reflexo do trabalho diário desenvolvido pelo estabelecimento de ensino.

A turma 2 do 5.º ano de escolaridade participante nesta celebração é composta por alunos de nove nacionalidades diferentes. Esta actividade permitiu dar a conhecer as tradições culturais da ilha.

Esta tradição do 'varrer dos armários' tem-se repetido ao longo dos últimos anos e visa, sobretudo, divulgar e perpetuar as tradições culturais e a música tradicional madeirenses junto dos alunos, indo ao encontro dos princípios subjacentes ao projecto da Regionalização do Currículo da disciplina de Educação Musical.

Visivelmente satisfeito pela presença de alunos, técnicos e docentes da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco na Quinta Vigia, Miguel Albuquerque começou por agradecer a disponibilidade de “tão grande comitiva” ter aceite o convite formulado no ano transacto, e também ele munido de uma vassoura entoou algumas das estrofes cantadas pelos alunos.

Seguiu-se a tradicional foto para eternizar o momento e um lanche para toda a comitiva, mas sobretudo para os alunos da Unidade de Ensino Especializado da escola e para o 5.º2, que não só cumprimentaram mas também tiraram 'selfies' com o presidente do Governo Regional.

Seguem algumas das estrofes cantadas pelos alunos a Miguel Albuquerque:

Santo Amaro é bonito

É bonito, não se o deixa

Para provarmos o vinho

Com cebolas de escabecha!

Somos povo da Madeira

Somos povo diferente

Presidente Albuquerque

Não há gente como a gente.

Vimos varrer os armários

Ao nosso Presidente

Que governe sempre bem

Em prol da nossa gente.

Vimos dar as Boas Festas

Vimos dá-las muito bem

Adeus caro Presidente

Até pró ano que vem.