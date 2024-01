Mercado dos Lavradores recebe quatro feiras temáticas em Fevereiro

Já estão programadas as feiras temáticas que vão realizar-se durante o mês de Fevereiro, no último piso (3.º) do emblemático Mercado dos Lavradores, no Funchal.

Assim, no espaço reservado a feiras e eventos, irá decorrer a:

- 1 de Fevereiro: Feira Temática de Antiguidades e Alfarrabista

- 8 de Fevereiro: Feira Temática de Artesanato

- 15 de Fevereiro: Feira Temática de Gastronomia

- 22 de Fevereiro: Feira Temática de Moda, Bijuteria e Decoração

A Divisão de Mercados Municipais da Câmara Municipal do Funchal informa que o horário de funcionamento das feiras é das 9 às 17 horas.