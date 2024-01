Habitação, saúde e educação nos destaques da imprensa de hoje

Bom dia. Os principais jornais nacionais que se publicam hoje, quarta-feira, 17 de Janeiro de 2024, já estão nas bancas com uma variedade de notícias.

No Correio da Manhã:

- "Mata idosa à facada para roubar mala. Mulher de 76 anos assassinada na Amora, Seixal"

- "Renovação de contrato. Sporting quer blindar Gyokeres com 120 milhões"

- "Argentino. Rollheiser a caminho do Benfica"

- "Despedido. Mourinho saca 94 milhões em indemnizações"

- "FC Porto. Sérgio Conceição não apoia Pinto da Costa"

- "Negócios com o marido. TAP acusa ex-gestora de três crimes"

- "Ácido hialurónico. Dupla de falsos médicos desfigura vítimas com injeções"

- "Julgamento. Lesados do BES pedem 500 milhões em Tribunal"

- "Gripe e Covid. Acelera corrida às vacinas"

- "Educação. Professoras grávidas não sobem de escalão"

- "Guinness com dúvidas. Bobi perde título do cão mais velho do Mundo"

No Público:

- "SNS tem cinco mil profissionais na idade de reforma, 1900 são médicos"

- "Jovens. Estudo internacional alerta para riscos de perda auditiva associados aos videojogos"

- "Pedro Nuno Santos. Mudanças na economia: líder do PS recupera ideias de 2018"

- "Equipa chinesa. Cientistas anunciam que macaco clonado há dois anos está vivo e bem"

- "Pensões. Proposta do Chega desincentiva descontos"

- "CPLP. Guiné Equatorial negoceia com Moscovo cimeira Rússia-África"

- "Lisboa. Carlos Moedas e oposição em choque sobre rendas acessíveis"

- "Biodiversidade. Como o maior catálogo genético do mar vai ajudar a resolver os problemas do mundo"

No Jornal de Notícias:

- "Mulheres sós são quem mais pede apoio para pagar créditos"

- "A queda do Special One. Cinco despedimentos renderam a Mourinho mais de 93 milhões de euros"

- "Cunha para admitir funcionário origina buscas no INEM"

- "Seixal. Septuagenária assassinada quando ia trabalhar nas limpezas"

- "Restauração. Cobrança de menus com IVA de 23% sem critérios claros"

- "Bragança. Maioria da população vive longe de multibanco"

- "Porto. Moreira volta a pressionar Metro"

- "Alergias. Petição quer repor comparticipação nas vacinas"

- "TAP. Ex-CEO acusada de acumular funções com mais três empresas"

No Diário de Notícias:

- "Lisboa. Bairros camarários muito degradados esperam reabilitação"

- "A pequena Palestina em Arroios"

- "EUA. Trump arrasa no Iowa, mas o caminho até à Casa Branca não é sem obstáculos"

- "Opinião Paula Cardoso. Os 'bots' expiatórios do vota abaixo"

- "Educação inclusiva. Pais e diretores de escolas alertam para perigos de falta de recursos"

- "Onde estava há 50 anos? Maria da Conceição Aguiar, assistente dentária"

- "Grande substituição - Montenegro corta dois terços dos deputados do PSD"

- "TAP - Ex-CEO acusada de acumulação indevida de cargos em 3 empresas"

- "Leandro Karnal, filósofo: Portugal é o que é porque Angola, Moçambique, Guiné e Brasil existiram"

No Negócios:

- "Lisboa flexibiliza parcerias com privados para renda acessível"

- "Despedimentos. Compensações pós-troika já abrangem maioria dos trabalhadores"

- "66,3 milhões. Aeroportos nacionais batem recorde de passageiros"

- "Caixa propõe aumento salarial de 3% este ano"

- "Bolsas. China tem de fazer mais para reconquistar investidores"

- "Ações. Portugal está em 5.º lugar no campeonato dos dividendos"

- "Sustentabilidade 20|30. Paulo Dimas, vice-presidente da Unbabel: 'O maior risco da IA é para a democracia'"

No Jornal Económico:

- "Lightsource BP investe 250 milhões no solar em Castelo Branco"

- "Restauração alarmada com IVA nos menus"

- "Bolt Market duplica crescimento e quer abrir mais 'lojas' este ano"

- "NATO faz maior exercício militar em anos para mostrar força na Ucrânia"

- "José Mourinho ruma aos milhões da Arábia após ser afastado da AS Roma"

- "Portugal vai hoje aos mercados pela primeira vez este ano"

- "Miguel Simões, diretor da Minsait. Banca 'está a estudar' contratação de crédito nos multibancos 2.0"

No O Jogo:

- "FC Porto. Bozenik é alvo do dragão"

- "Carmo a caminho do Olympiacos"

- "Benfica. Rafa guardou melhor para o fim"

- "Álvaro volta a ser Carreras e é oficializado pelas águias por empréstimo do United"

- "Sporting. Monchu ultrapassa Koindredi"

- "Espanhol observado pelos leões desde o Barça B"

- "Negociações pelo estorilista estão num impasse"

- "Braga - Baidek, histórico do Grémio, fala de um central com 'imenso futuro': 'Gustavo vai chegar à Canarinha'"

- "V. Guimarães - Pacheco faz Vitória disparar"

No A Bola:

- "Os tentáculos da Premier League. Chelsea continua a rondar o Sporting"

- "Benfica. Álvaro Carreras é oficial: 'O meu pé esquerdo é o meu maior tesouro e agora é do Benfica'"

- "FC Porto. Dragão olha para Bozenik"

- "Sporting. St. Juste pede minutos"

- "David Carmo no Olympiakos"

- "José Mourinho deixa Roma e soma Euro96 milhões em indemnizações"

- "Abel Ferreira renova com Palmeiras"

E no Record:

- "Benfica. Mais dois. Álvaro apresentado. Rollheiser chega amanhã"

- "Sporting. St. Juste sem limitações"

- "FC Porto. Corrida às urnas vai começar"

- "Italianos garantem Taremi no Inter"

- "David Carmo quase no Olympiacos"

- "Skate. Gustavo Ribeiro entrevista: 'Espero trazer medalha de Paris'