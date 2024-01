Dirigentes do BE-Madeira dizem estar a "acompanhar com preocupação esta investigação"

A coordenadora do Bloco de Esquerda na Madeira, Dina Letra, reagiu, esta manhã, à megaoperação desencadeada pela PJ sob a tutela do Departamento Central de Investigação e Acção Penal em cerca de 50 diferentes locais na Região levou os inspectores à casa do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Acompanhamos com preocupação tudo o que se passa na Madeira. Neste momento o que sabemos é o que está a sair na comunicação social e, por isso, não temos muito mais certezas. Vamos aguardar pelo desfecho do que está acontecer, sendo que é uma operação grande e entendemos que os detentores de cargos públicos devem estar acima de quaisquer suspeitas Dina Letra, coordenadora regional do BE-Madeira

Em declarações na SIC Notícias, Dina Letra recordou que já em 2021, na altura em que foi feito o processo de concessão da Zona Franca da Madeira ao Grupo Pestana "levantou-se uma série de suspeitas, que envolviam o presidente do Governo Regional, nomeadamente quanto à venda de uma sua propriedade ao Grupo Pestana através de um grupo de investimento e o favorecimento que depois foi dado a esse grupo particular".

"Mas há outros envolvidos", sublinhou e acrescentou que muito recentemente existiu um deputado do próprio PSD a levantar estas questões, em referência às declarações de Sérgio Marques numa entrevista ao DN-Lisboa. "Entretanto na última legislatura foi afastado e substituído exactamente por essas declarações que deu", referiu.