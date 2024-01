Carneiro desdramatiza divergências na constituição das listas de deputados do PS

O cabeça de lista socialista em Braga nas próximas eleições, José Luís Carneiro, desdramatizou as divergências na constituição das listas de candidatos a deputados, salientando o "diálogo construtivo" que manteve com o secretário-geral, Pedro Nuno Santos.

José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna e que foi adversário de Pedro Nuno Santos na corrida à liderança do PS, falava aos jornalistas no final da reunião da Comissão Política destinada a aprovar as listas de candidatos a deputados deste partido às eleições legislativas de 10 de março.

"Foi um diálogo construtivo que fortaleceu o PS. E o PS encontra-se agora mais forte para apresentar a sua proposta política ao país", começou por referir.

Interrogado sobre as tensões verificadas ao longo do processo de elaboração das listas de candidatos a deputados do PS, José Luís Carneiro respondeu: "Estes períodos têm os seus processos de escolhas locais, os processos de escolhas distritais".

"Nem sempre esses processos de escolhas locais e federativas ocorrem no espírito de cooperação, da boa colaboração. Mas feita essa opção distrital há depois os acertos que são realizados em diálogo do secretário-geral com as forças representativas dessas estruturas. Neste caso, também em diálogo comigo", assinalou.

Para José Luís Carneiro, esse "diálogo permitiu continuar com um esforço de fortalecimento do PS na sua pluralidade e na sua diversidade".

"Saímos hoje mais fortes", concluiu.