PSD quer ganhar as eleições para ter "mais força para reivindicar" direitos dos madeirenses

“Temos de ganhar estas eleições, tal como acontece há 47 anos, porque as questões que têm de ser resolvidas no quadro da Assembleia da República exigem que o PSD se apresente com força e como um partido vencedor, sendo a voz da maioria dos cidadãos eleitores da Região e tendo, assim, capacidade para negociar, reivindicar e reclamar tudo aquilo a que temos direito” afirmou, esta tarde, o presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, nos encontros que tiveram lugar com os militantes de Santana e Machico.

O líder social-democrata foi taxativo ao afirmar que, “seja qual for a solução governativa a sair destas eleições, será sempre a defesa da Região a falar mais alto e a estar em primeiro lugar” e que essa defesa só está garantida através dos deputados a eleger pela coligação 'Madeira Primeiro'", insistiu.

“Independentemente de quem manda, os nossos interesses estão e estiveram sempre acima de quaisquer outros”, frisou Albuquerque, reafirmando a importância da vitória neste próximo acto eleitoral para o futuro e lembrando que "a Madeira precisa de mais poderes e de ver respeitados os direitos do seu povo".

O chefe do governo apontou ainda as "diferenças abismais" em sectores fundamentais, "como a saúde, a educação, os transportes ou até do ponto de vista fiscal", entre a Região e um “Portugal socialista que caminha para o abismo e que, diariamente, acentua as suas clivagens sociais, para prejuízo de todos os portugueses, que pagam impostos máximos e têm direito a serviços mínimos".

“Temos de dar o nosso contributo para assegurar um futuro próspero para Portugal mas, se Portugal não quiser, pelo menos nós temos de seguir o nosso caminho, o caminho que temos seguido de crescimento económico, de redução de impostos, de investimento, de emprego e de garantia que os nossos serviços de saúde, educação e transportes continuem a funcionar”, rematou, não sem antes ter reiterado a necessidade da Madeira ter um sistema fiscal próprio e ver reforçados, na próxima legislatura, os seus poderes na gestão articulada com o Estado das áreas marítimas e da emigração.

Por seu turno, Pedro Coelho lembrou que, ao longo da sua história, a Região sempre esteve representada, na Assembleia da República, por deputados que "defenderam, contra tudo e todos, os direitos dos madeirenses – inclusive contra as lideranças nacionais do partido".

O candidato e cabeça-de-lista pela coligação 'Madeira Primeiro garantiu, por isso, que o compromisso da sua lista às Nacionais do próximo dia 10 de Março “é com a Madeira” e que "é fundamental que sejam criadas mais e melhores condições de evolução e desenvolvimento para o futuro".

“Temos o direito de governar a nossa terra e de decidir o nosso futuro colectivo e a verdade é que queremos evoluir, fazer, mas não nos deixam”, enfatizou Pedro Coelho, deixando claro que, nesta candidatura, “todos dão a cara pelo partido, mas, sobretudo, pela Madeira” e que "a vitória é decisiva para reforçar os poderes da Região, há muito sonegados".

O candidato apelou, por isso, à mobilização e reiterando que "quanto maior for o número de deputados eleitos pela coligação 'Madeira Primeiro' mais força terá a Região para dar voz às suas reivindicações".

Frisou, também, "a necessidade dos madeirenses darem o seu contributo para a eleição de um potencial governo de centro direita em Portugal". Ou seja, na sua definição, um governo que "potencie o crescimento económico, que aposte na classe média, que garanta oportunidades para os mais jovens e que acautele o apoio aos idosos, designadamente através do aumento das pensões”.

Nestes encontros, em Machico e Santana, o cabeça-de-lista fez ainda questão de sublinhar que a campanha a desenvolver será focada nos 11 concelhos da Região, "sem esquecer, todavia, o estado a que Portugal chegou.

Um país em desnorte total, que está mais pobre e onde a saúde, a educação e a economia estão piores devido à gestão socialista”, gestão essa que, no poder central, nunca respeitou os madeirenses ao rejeitar, em sede de Orçamento do Estado, todas as propostas apresentadas pelo PSD que eram benéficas para a Região

Pedro Coelho que, em Santana, garantiu contar com “gente empenhada, trabalhadora e que quer mais e melhor para a sua terra e para a Madeira”, destacando, por outro lado e em Machico, os bons resultados alcançados nas últimas Regionais e o facto da vitória a 10 de Março representar “o primeiro passo para, depois de varrer o socialismo do país, acabar com o socialismo neste concelho, parado há dez anos”.