Quatro sobreviventes na queda de avião Falcon russo no Afeganistão

Quatro pessoas foram hoje encontradas vivas, enquanto outras duas permanecem desaparecidas, depois que um avião Falcon russo ter caído numa área montanhosa do nordeste do Afeganistão, informou a agência russa de transporte aéreo Rosaviatsia.

"O serviço local de busca e resgate terrestre encontrou o avião Falcon 10. Das seis pessoas que estavam a bordo do avião, estima-se que quatro estejam vivas e o destino de dois outros passageiros está a ser verificado", indicou a agência em comunicado.

Sobre os sobreviventes, a Rosaviatsia apontou que terão sofrido ferimentos ligeiros.

Estes números foram confirmados pelas autoridades afegãs.

"O piloto foi encontrado", referiu o Ministério dos Transportes e Aviação afegão no X (antigo Twitter).

Segundo a Rosaviatsia, um avião Falcon 10 registado na Rússia e fabricado em 1978 pelo grupo francês Dassault Aviation tinha "parado de comunicar e desaparecido dos ecrãs de radar" na noite de sábado sobre o Afeganistão.

O jato executivo "pertence ao Athletic Group LLC e a um particular", segundo a fonte.

No momento do acidente, "o avião realizava um voo médico fretado entre Gaya (Índia) -- Tashkent (Uzbequistão) -- Zhukovskyi (Rússia)", especificou a Rosaviatsia.

Já segundo a agência noticiosa russa Ria Novosti, o avião realizava um voo privado e levava a bordo uma "paciente acamada em estado grave", bem como o marido desta, que tinha pago o voo, sendo estas duas pessoas cidadãos russos.

O Comité de Investigação Russo anunciou a abertura de uma investigação.

No início do dia de hoje, um funcionário do Departamento de Informação da província de Badakhshan, no Afeganistão, Zabihullah Amiri, explicou à AFP que tinha " sido informado pelos aldeões" de que um avião havia caído nessa região, na fronteira com o Tadjiquistão, China e Paquistão.

O acidente ocorreu numa zona montanhosa, de difícil acesso, desta província atravessada pelo maciço Hindu Kouch, com picos que atingem mais de 7.000 metros.

A área do acidente "fica a cerca de oito horas de carro" da capital da província, Faizabad, disse Amiri.