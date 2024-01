Investimento "tarda em chegar a quem mais precisa", diz Edgar Silva

Foi durante uma iniciativa política, promovida, este domingo, no Garachico, que o coordenador regional da CDU colocou fortes críticas aos governantes "pelas repetidas mentiras quanto à resolução dos problemas que mais prejudicam as populações".

"Os governantes prometeram às populações que no mês de Janeiro de 2024, finalmente, se iniciariam as prometidas obras para a resolução do grave problema da falta de rede de esgotos. Está a chegar ao fim do mês de Janeiro e não existem no terreno sinais de que a obra será concretizada. Ou seja, estaremos, outra vez, perante mais uma falsa promessa"", afirmou Edgar Silva.

De acordo com o dirigente comunista "o que está a acontecer no Garachico é um dos exemplos bem concretos de como o investimento público esquece quem mais precisa de que sejam resolvidos os factores de agravamento de desigualdade e injustiça social na Região Autónoma da Madeira".

Segundo a CDU, "no Garachico, tal como em tantos outros lugares das ultraperiferias sociais desta Região, o investimento público tarda em chegar a quem mais precisa de que sejam resolvidos os problemas do desenvolvimento humano e social". Algo, que os comunistas consideram "inadmissível".

"As situações de descarga de esgotos a céu aberto, o despejo diário de esgotos para as levadas e linhas de água é uma realidade do dia-a-dia de milhares de pessoas nesta terra. Este é um escandalosos problema de saúde pública, este é um gravíssimo problema ambiental que se verifica no concelho de Câmara de Lobos e em muitos outros concelhos desta Região", vincou, acrescentando que "este problema alarga as já profundas desigualdades sociais existentes nesta Região".

"Tamanha injustiça social cresce porque os governantes desviam os dinheiros públicos para outros projectos que lhes são mais convenientes e esquecem quem vive em condições indignas e desumanas", conclui Edgar Silva.