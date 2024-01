PSD enaltece "um dos maiores investimentos de sempre na habitação"

O grupo parlamentar do PSD visitou, hoje, o local onde estão a ser construídas 25 novas habitações, na Quinta Grande, que são parte de um total de 600 que serão colocadas à disponibilidade da população. Vera Duarte Coelho destacou a importância deste investimento por parte do Governo Regional, ressalvando não apenas este empreendimento, mas também outros projectos que serão concluídos em 2024, no âmbito da política de habitação preconizada pelo executivo madeirense.

A parlamentar lembrou que o Orçamento Regional contempla, para 2024, cerca de 116 milhões de euros destinados a diversas medidas e programas que derivam da Estratégia Regional de Habitação e da avaliação intercalar que tem vindo a ser realizada. Vera Duarte Coelho considera que o Orçamento pretende responder a um dos maiores desafios da sociedade actual, nomeadamente a carência de habitação.

A deputada explicou que o objectivo passa por "auxiliar jovens que se querem emancipar pessoal e profissionalmente e famílias da classe média que, devido ao atual contexto, enfrentam outro tipo de dificuldades". "É por isso que, este ano, se faz "um dos maiores investimentos de sempre na área da habitação", através do Orçamento Regional que será discutido em Fevereiro.

O trabalho "que é feito na nossa Região (…) espelha o propósito e o desígnio do Governo Regional em poder responder aos anseios, não só dos grupos mais carenciados, mas também de jovens famílias (…), da classe média" e espelha, efetivamente, o compromisso, a preocupação e a responsabilidade social com que a área da habitação é encarada na Madeira.