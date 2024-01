UE recebeu mais de 3.000 doentes e feridos desde Março de 2022

A União Europeia (UE) já recebeu mais de três mil doentes ucranianos, transferidos para receberem tratamento hospitalar especializado, numa operação lançada em março de 2022 e organizada pelo Centro de Coordenação de Resposta de Emergência, foi hoje divulgado.

Segundo um comunicado divulgado pela Comissão Europeia, 22 países -- 21 Estados-membros da UE, incluindo Portugal, e a Noruega -- receberam os doentes crónicos ou feridos.

A operação, lançada no mês seguinte ao lançamento da ofensiva militar russa na Ucrânia, em março de 2022, é classificada como o maior processo de evacuação médica realizado até à data.

Os pacientes ucranianos são primeiro transportados por via terrestre para a Polónia e depois reencaminhados por avião.

O centro de coordenação integra o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e, para além de retirar doentes e feridos, fez chegar igualmente à Ucrânia milhões de artigos de emergência.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste ucraniano e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991, após a desagregação da antiga União Soviética, e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

A guerra na Ucrânia já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, mas não conheceu avanços significativos no teatro de operações nos últimos meses, mantendo-se os dois beligerantes irredutíveis nas suas posições territoriais e sem abertura para cedências negociais.