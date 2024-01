Dezenas de banhistas desrespeitam sinalética e passam 'barreiras' na Praia Formosa

Nem a nova sinalética, nem as barreiras metálica ali instaladas impedem os banhistas de desrespeitar as normas e 'ir a banhos', na Praia Formosa, no Funchal.

São dezenas, aliás, como mostram as imagens captadas no local, ignoraram os avisos colocados pela Frente MarFunchal.

A empresa que tem a seu cargo a gestão dos complexos balneares, praias e passeio público marítimo do município encerrou recentemente os acessos ao calhau na Praia Formosa e na Praia Nova (prolongamento da 'Formosa'), como medida cautelar devido à rebentação das ondas.

Devido à subida da maré, que ameaça invadir o passadiço defronte à unidade hoteleira, foi também encerrado temporariamente o passeio público marítimo entre a Praia Formosa e os Socorridos.

Medidas estas que têm sido completamente ignoradas, como pode conferir no vídeo abaixo: