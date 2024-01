Terminou erupção vulcânica que atingiu cidade islandesa de Grindavík

A erupção vulcânica que atingiu a cidade islandesa de Grindavík no domingo terminou, anunciou hoje o Gabinete Meteorológico da Islândia (IMO, na sigla em inglês).

"É muito provável que o magma já não esteja a fluir para o dique (intrusão de magma na crosta terrestre, nota do editor) e que a erupção tenha terminado", escreveu o IMO num boletim.

Esta mais recente erupção, a segunda num mês, começou no domingo e provocou a destruição de várias casas, o que não acontecia na Islândia há décadas.

As poucas dezenas de residentes reassentados no final de dezembro em Grindavík foram retirados com urgência algumas horas antes da erupção.

"O risco de colapso do solo nas fissuras da cidade continua elevado", alerta o IMO.

A cidade, que abriga cerca de 4.000 habitantes, foi evacuada pela primeira vez em 11 de novembro de 2023 por precaução, após centenas de terremotos provocados pelo movimento de magma sob a crosta terrestre.

As pessoas puderam regressar a casa brevemente logo após a erupção de 18 de dezembro e permanentemente em 23 de dezembro, mas apenas algumas dezenas de residentes optaram por se reassentar em Grindavík.

Trinta e três sistemas vulcânicos são considerados ativos na Islândia, a região mais vulcânica da Europa.