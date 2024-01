PSD reuniu-se no Campanário para ouvir preocupações locais

O grupo parlamentar esteve hoje reunido no Campanário para ouvir a população sobre as suas preocupações. Além disso, foi momento para discutir a estratégia para o debate do Orçamento da Região para 2024.

De acordo com Jaime Filipe Ramos, estes encontros sempre fizeram parte da dinâmica do grupo parlamentar, uma vez que "deputados do PSD são e têm obrigação de ser a voz da população no Parlamento". Por isso, estiveram com a população, dado que "é importante ouvir a população, ouvir aqueles que são os agentes locais e aquela que é a realidade, é para isso que serve o Grupo Parlamentar".

No que diz respeito ao Orçamento da Região, para o parlamentar, este é "o primeiro orçamento e é um grande desafio que nós temos para o cumprimento do programa de governo. Estamos confiantes e quero destacar medidas na área social, que são muito importantes, que o governo tem vindo a fazer, não só no reforço da protecção da população, mas também naquilo que é na área da saúde, que é a grande componente deste orçamento".

Deu como exemplo da preocupação social-democrata a aplicação da gratuitidade dos passes sub-23 e para maiores de 65 anos. " «[É importante] destacar também uma medida que estará, na parte financeira do orçamento, que são dos passes sociais, que, como sabemos, já estão em vigor, [e que é] a gratuitidade para os jovens estudantes até aos 23 anos e maiores de 65 anos, fundamental para a população na nossa mobilidade, mas também nas alterações climáticas".

Jaime Filipe Ramos indica que "[estas] são apenas algumas medidas deste novo mandato que nós queremos continuar a fazer, correspondendo com a expectativa da população".