Escolha de candidatos pode ser mais complicada

Miguel Albuquerque admitiu esta manhã que o processo de escolha de candidatos às eleições autárquicas poderá não ser tão tranquilo como previamente se antevia.

“Pode ser e pode não ser. Não posso dizer. Não depende só de mim”, reagiu à pergunta do

DIÁRIO numa altura em que tinha sido confrontado com a declaração do presidente da Junta de Freguesia dos Prazeres que ontem afirmou estar num “dilema” político e no qual seria continuar como social democrata ou passar a independente lançando-se como candidato à Câmara da Calheta.

A seu lado estava Dorotéia Leça, Aleixo Abreu e ainda Carlos Teles, autarcas em exercício de funções, sendo que a primeira não fechou a porta de vir a ser candidata. Foi numa entrevista ao nosso jornal que a vereadora manifestou o desejo. Na corrida surge igualmente Nuno Maciel, deputado e autarca do PSD.