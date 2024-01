Inaugurada em São Paulo a maior central solar flutuante do Brasil com 10.000 painéis

A maior central solar flutuante do Brasil foi inaugurada hoje no estado de São Paulo, com 10.500 painéis e capacidade para cobrir as necessidades energéticas de 4.000 casas na primeira fase.

A central fotovoltaica será a primeira do género no Brasil a comercializar energia para o público em geral e não apenas para as empresas fornecedoras.

A central pretende ter o seu potencial máximo até o final de 2025, com mais 75 megawhats de capacidade instalada e um investimento total de 450 milhões de reais (83 milhões de euros).

"É um exemplo que veio para ficar", disse o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, na inauguração.

Atualmente 6% da capacidade energética instalada no Brasil é solar, contra 15% eólica e 52% hidroelétrica, segundo dados oficiais.