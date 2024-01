Liga quer programa especial de vacinação contra gripe para os bombeiros

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) propôs à Diretora-geral de Saúde, Rita Sá Machado, um programa especial de vacinação dos bombeiros contra a gripe, em todo o país, informou hoje a LBP.

A proposta sugere que a vacinação possa ser feita em qualquer centro de saúde ou farmácia integrada no programa de vacinação, adianta uma nota da LBP.

Este pedido da LBP surge no mesmo dia em que a Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou que vai alargar a indicação para a vacinação contra a gripe a todas as pessoas a partir dos 50 anos, tendo o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, na inauguração da Unidade de Saúde do Beato, em Lisboa, referido que a decisão tem a ver com a disponibilidade de vacinas.

Até à data, a toma da vacina contra a gripe é aconselhada a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, mas a decisão da DGS é abranger um maior leque de população.

A gripe tem sido neste inverno um dos principais motivos da enorme afluência de pessoas aos hospitais e centros de saúde, bem como do abstencionismo ao trabalho.