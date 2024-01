Canais de televisão e motores de busca mantêm importância para portugueses

Um estudo da Havas Media Network concluiu que os canais de televisão abertos e motores de busca continuam a liderar a tabela de meios usados pelos portugueses para se informarem, sendo que os meios tradicionais são vistos como mais credíveis.

Num comunicado, o grupo disse as respostas dos inquiridos mostram que os "canais de televisão abertos e motores de busca, continuam a liderar o 'ranking' de indispensabilidade por parte dos portugueses", com 56% e 59% respetivamente, e que, "face a 2022, verificou-se, em 2023, um crescimento na perceção de indispensabilidade de todos, à exceção dos jornais", que caíram de 30%, em 2022, para 26%, em 2023.

Segundo a Havas Media Network, que revelou as conclusões do estudo "Meaningful Media", o "padrão de consumo mantém-se, com os motores de busca, redes sociais e canais de televisão abertos a liderar o top de consumo semanal".

De acordo com a quarta edição do estudo, para a qual foram realizadas 600 entrevistas, em outubro, a residentes em Portugal Continental, com idades entre os 15 e os 64 anos, "os resultados referentes à relevância dos meios variam" conforme "as faixas etárias".

Assim, até aos 34 anos, as redes sociais e os motores de busca lideram, sendo "a partir dos 45 anos, os canais de televisão abertos assumem maior relevância". Já o Youtube e 'streaming' de música "apenas marcam presença no top 5 de relevância dos mais jovens (15/24 anos)", destacou.

Por outro lado, o "pódio da credibilidade continua a pertencer aos meios tradicionais, com reforço dos canais de televisão generalista na liderança e a subirem 3 p.p. [pontos percentuais, para 75%], tal como os motores de busca", com 39%.

Para as duas franjas mais jovens (15/34) "as redes sociais integram este top 5", sendo que quando se fala "em atualização de informação, estas plataformas são as eleitas para esta função, no caso dos 15/24 anos", de acordo com o estudo.

Segundo o comunicado, "os motores de busca mantêm-se também como principal fonte de novas descobertas, seguidos das redes sociais, ambos a demonstrarem um aumento significativo face ao período homólogo", uma perceção que "é das mais consensuais entre faixas etárias, existindo apenas uma troca de posição no caso dos 15/34 anos, onde as redes sociais lideram o pódio neste indicador".

Paralelamente, no que toca à publicidade, "os canais de televisão abertos, as redes sociais e a rádio integram o top 3 de atenção", segundo o comunicado.

Sofia Vieira, diretora de Insights & Strategy do Havas Media Network disse, citada no mesmo comunicado, que "num mundo digital que ganha cada vez mais terreno, é interessante verificar que os canais de TV abertos e os motores de busca permanecem inabaláveis como pilares do consumo regular".

No entanto, ressalvou, "embora a confiança depositada nos meios tradicionais pareça transcender gerações, a conveniência do consumo 'on-demand' ganha claramente relevância entre os mais jovens".