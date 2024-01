Jorge Carvalho salienta importância da escola na preparação para o futuro

Jorge Carvalho salientou hoje, a forma exemplar como os docentes preparam as novas gerações para o futuro. O secretário da Educação falava à margem da cerimónia de aniversário do Liceu de Jaime Moniz. "Todos os nossos jovens encontram-se a frequentar a escola até ao 12.º ano", disse.

O secretário recordou os seus tempos enquanto aluno e professor neste Liceu. Na sua intervenção agradeceu aos professores por preparerem os alunos para os desafios da vida.

Jorge Carvalho ressalvou que esta é uma escola dinâmica que prepara para a vida.

"É fundamental que as nossas escolas tenham esta missão de formação " referiu, acrescentando que o Governo Regional tem procurado criar as condições para que os desempenhos dos professores ocorram em ambientes favoráveis às novas tecnologias.

Referindo-se ao futuro, salientou o papel das novas tecnologias e da Inteligência Artificial. Para isso, é preciso preparar para o futuro.

Além disso, ressalvou o papel das escolas na formação individual e no seu crescimento. A diminuição do número de alunos por turma é um exemplo desse trabalho.

Jorge Carvalho salientou a importância de reconhecer aqueles alunos que se destacam e que devem ser um exemplo a seguir.

Professores aposentados foram homenageados

A cerimónia de comemoração do 186.º aniversário do Liceu de Jaime Moniz contou ainda com uma homenagem aos professores aposentados. Doroteia Teixeira, Marília Spínola, Elisabete Cró e Francisco Estevão foram os docentes homenageados.

Ana Isabel Freitas referiu que o lema da escola, “Tradição e Inovação”, reflecte o compromisso de preservação da herança educacional e o entusiasmo para as novas tecnologias. Neste ano lectivo, o estabelecimento tem todas as turmas do 10.º ano, num total de 56, com aplicação do projecto dos manuais digitais, bem como outras quatro turmas do 11.º ano, que no ano transacto tinham sido as primeiras a iniciar o projecto.

Já este período, as salas de aula passaram a estar equipadas com painéis interactivos, “aproveitando as vantagens que as novas tecnologias oferecem no processo de ensino e de aprendizagem”.

Esta cerimónia contou ainda com a entrega de prémios de mérito aos alunos que alcançaram melhores notas no ano lectivo transacto.