Barreiras na Praia Formosa prejudicam comerciantes

Alguns comerciantes da zona da Praia Formosa dizem estar a ser prejudicados por “excesso de zelo”. É porque, explicam, foram colocadas barreiras devido à previsão de agitação marítima forte para esta terça-feira em todas as entradas que dão acesso à zona da restauração, a centenas de metros da orla costeira, o que “está a prejudicar as vendas no dia de hoje”.

“São muitas as pessoas que têm voltado para trás. Eles poderiam sinalizar o espaço mas mais ao entardecer quando se justificasse. Assim ninguém desce até à zona da praia”, referiu um comerciante, alertando ainda para o facto de a sinalética dar conta de que quem não respeitar a barreira incorre em coimas de 300 euros. Uma decisão que se revelou lesiva para o comércio.