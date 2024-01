Linha de água causa estragos em terrenos agrícolas no Pau Formoso

As fortes chuvas que caíram por volta do meio-dia levou ao transbordo de uma linha de água no sítio do Pau Formoso, Fajã dos Cardos, no Curral das Freiras. Ao DIÁRIO, o presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras, Manuel Salustino, disse que fruto das fortes chuvas e dos diversos materiais inertes e derrocadas naquela localidade levou a presente situação.

Foto Silvana Silva

O DIÁRIO sabe que não há feridos apenas uma casa que está ao meio da linha de água, mas não há que não representa perigo para os habitantes até ao momento.

Tal como já noticiado, a derrocada atingiu três veículos.

A água empurrou os inertes localizados na sua nascente excedendo a capacidade do leito desta linha de água.

A situação já alertada diversas vezes pela Junta de Freguesia do Curral das Freitas aos serviços municipais e do Governo Regional no sentido de existir uma intervenção de fundo de forma a mitigar estes risco e proteger as pessoas e bens desta localidade.