Pedro Nuno Santos defende reforço da autonomia regional

"Pelo bem da Madeira, toda a confiança do PS Madeira, toda a confiança do Paulo Cafôfo". O apelo partiu do secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos durante o encerramento do XXI Congresso Regional.

O candidato a Primeiro-Ministro de Portugal considerou que "a autonomia regional é uma tarefa inacabada" e defendeu um reforço da mesma com o Partido Socialista no poder.

"Chegou a altura de o PS liderar o Governo Regional da Madeira", disse, acusando o modelo governativo do PSD de estar "esgotado".

Afirmando ser um “gosto estar na Madeira”, Pedro Nuno Santos alertou para a "luta diária" para o reforço da autonomia e para o combate ao centralismo não só nas regiões autónomas, como em todo o País.

O fim do Representante da República para a Região é considerado como um passo fundamental para a autonomia regional.

"Ao fim destes anos de autonomia ainda temos centralismo, o centralismo é uma realidade em Portugal e nas regiões autónomas", lamentou.

O representante máximo do PS a nível nacional elenca o trabalho feito pelo partido em prol da Madeira, apontando para o co-financiamento do Hospital Central e Universitário do Funchal, considerando que o Governo da República "tem consciência que Portugal inteiro integra as regiões autónomas" porque a autonomia não descarta a responsabilidade.

Só faz sentido Portugal do Norte ao Sul, do Litoral ao interior às nossas regiões autónomas. Só faz sentido 'Portugal Inteiro', onde nenhum cidadão se sente de segunda, esquecido ou que ficou para depois. Pedro Nuno Santos

A gestão do mar e a diversificação da economia são duas questões fortes para o PS, refere, dizendo que a Madeira e os Açores devem gerir o seu território marítimo em conjunto com o País.